В Петербурге расширили перечень мест, где запрещено парковать электросамокаты

В Санкт-Петербурге по требованию губернатора Александра Беглова расширят список мест, где запрещено оставлять электросамокаты. Соответствующий перечень уже включает в себя 59 улиц, и теперь к ним добавятся еще девять участков, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на зампреда горкомитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Теперь парковать электросамокаты запретят на петербургских набережных, в том числе на набережных рек Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова. Кроме того, на 25 улицах ограничат скорость движения этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 15 километров в час.

В Смольном заявили, что новые изменения вступят в силу уже в мае 2024 года.

Кроме того, в Северной столице намерены ограничить разрешенную скорость движения электросамокатов на участках улиц, ведущих к 12 станциям метро во время часов пик. Также власти хотят ввести ограничения на движение самокатчиков по оживленным улицам и узким тротуарам.