В Петербурге при оплате проезда через СБП будет доступен кешбэк 10%

Жители и гости Санкт-Петербурга могут выгодно использовать общественный транспорт благодаря интересной акции. До конца года при оплате проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) доступен кешбэк в размере 10% от стоимости, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Эта инициатива касается всех типов проездных, включая популярную карту «Подорожник». Чтобы воспользоваться кешбэком, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Пополнить баланс можно в кассах и автоматах метрополитена, через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте. Например, при покупке месячного билета за 3665 рублей на счет вернется 366,5 рубля. Это предложение действует для всех тарифов, и любой, кто использует транспортные карты, сможет ощутить экономию.

В акции уже участвуют многие петербуржцы, которые в общей сложности получили более 7 млн рублей кешбэка. Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Чтобы получить кешбэк, необходимо зарегистрироваться, пополнить билет и выбрать оплату через СБП. Весь процесс предполагает быстрый возврат средств на банковский счет. Такое улучшение услуг делает общественный транспорт еще более доступным и удобным для жителей города.