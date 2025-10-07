В Петербурге перекрыта Дворцовая набережная, фиксируются 5-балльные пробки
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», в Санкт-Петербурге к 14:00 загруженность дорог выросла до 5 баллов — это на 2 балла выше обычных показателей. На Петроградской стороне стало «багровыми» большинство улиц, сообщает «Фонтанка».
Пробки в 10 баллов фиксируют на Невском проспекте в сторону Дворцовой набережной. Сама набережная, по словам очевидцев, перекрыта.
Движение застопорилось на Кронверкском, Чкаловском, Каменноостровском, Большом проспекте П.С., Большой Пушкарской и других улицах.
По словам местных жителей, Петропавловская крепость также была закрыта для посещения, но сейчас ее двери открылись для гостей.
