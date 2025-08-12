В Петербурге пассажиры «фиолетовой» ветки метро фиксируют опасный шум в 92 дБ

Известно, что, согласно данным из мобильных приложений, на месте фиксируются пиковые значения в 92 децибела. В то время как допустимой санитарными нормами считается отметка в 75 дБ. Однако Роспотребнадзор заявляет, что шум под землей проверяли около полутора лет назад, и никаких нарушений на тот момент выявлено не было.

«Это просто невыносимо! После каждой поездки голова раскалывается, в ушах звенит. Неужели нельзя что-то сделать?», — пожаловался один из пассажиров «фиолетовой» ветки.

Редакция издания обратилась за разъяснениями в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области под руководством Натальи Башкетовой. В ведомство был направлен официальный запрос с просьбой разъяснить информацию о периодичности и методах проведения замеров уровня шума, а также дать огласку результатам последних исследований.

Однако редакция получила ответ, в котором было заявлено, что инструментальные измерения проводятся только в рамках контрольных мероприятий и производственного контроля, который проводят сами сотрудники метрополитена. Согласно последней плановой проверке в апреле 2024 года, превышений нормативных значений не было. Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ирина Заботина добавила, что обращений граждан на превышение допустимых уровней шума на станциях и в салонах вагонов в 2024 и 2025 году в Управление не поступало.