В Петербурге начали банить аккаунты несовершеннолетних электросамокатчиков

В Санкт-Петербурге с начала нынешнего сезона заблокировали более 270 аккаунтов, по которым несовершеннолетние граждане брали в аренду электросамокаты. Лица до 18 не могут быть клиентами кикшеринговых компаний, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу компании «МТС Юрент».

В организации отметили, что иногда юноши пытаются прокатиться на электросамокатах, пользуясь аккаунтами родителей или совершеннолетних друзей. Такая практика также является нарушением правил. Как напомнили в компании, клиентов, которые передали аккаунты несовершеннолетним, ждет блокировка.

По данным издания, с 22 мая в Петербурге вступит в силу новый закон по ограничениям в отношении водителей электросамокатов, который подготовил городской комитет по транспорту. Теперь на 25 улицах города максимальная скорость этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 15 километров в час.

Кроме того, электросамокатчикам придется ограничивать скорость и в районе более чем 10 станций метро Петербурга в период часов пик.