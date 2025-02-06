В Перове ликвидировали нелегальную платную парковку

В районе Перово устранена незаконная платная парковка, выявленная Госинспекцией по недвижимости в ходе проверки территории Восточного административного округа Москвы. О ликвидации нарушения сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Самовольно установленные контрольно-пропускной пункт и шлагбаум были обнаружены в рамках инспекции по адресу: шоссе Энтузиастов, вл. 54.

«На территории рядом с комплексом нежилых помещений были возведены ограждающие устройства и организована закрытая платная автопарковка. Инспекторы установили, что данный земельный участок предоставлен действующим договором в аренду строго для благоустройства и эксплуатации указанных зданий, и возведение временных сооружений в его границах не предусмотрено», — рассказал Бобров.

На данный момент незаконная коммерческая деятельность прекращена. По требованию инспекции арендатор самостоятельно демонтировал ограждения и ликвидировал платную парковку.

Глава ведомства напомнил, что в выявлении незаконных шлагбаумов, заборов и других ограничительных конструкций инспекция активно взаимодействует с жителями столицы. Сообщить о возможных нарушениях можно через чат-бот «Свободный доступ» в Telegram. В случае подтверждения факта незаконной установки ограждений они будут демонтированы.