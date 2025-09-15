В Павловском Посадев отремонтировали более 13 км автомобильных дорог
Фото - © Фото — администрация Павловского Посада
В Павлово-Посадском городском округе продолжается реализация Народной программы «Единой России». В 2025 году отремонтирован 21 участок дорог общей протяженностью более 13 км, передает пресс-служба партии.
В частности, выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Ленина, Свердлова, Озерная, Васютинская, Полетаева и других. Особое внимание уделено подъездным дорогам к социально значимым объектам: обновлены проезды к кладбищам в Павловском Посаде и Электрогорске, организована новая сеть пешеходных маршрутов для безопасного движения.
На объектах выполнена укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены обочины, обустроены тротуарные сети и пешеходные маршруты.
Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов, исполнение Народной программы идет в запланированных объемах: за два года в округе обновлено почти 30 километров улично-дорожной сети.
«Приоритет — это капитальный ремонт проезжей части на центральных улицах и модернизация транспортной инфраструктуры вблизи социальных объектов, жилых кварталов и сельских населенных пунктов», — подчеркнул он.
В 2026 году в округе запланированы еще более масштабные мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, будет отремонтировано около 20 километров улично-дорожной сети: уложат новое покрытие, построят тротуары и оборудуют пешеходные переходы.
Отметим, в 2024 году в рамках проектов «Единой России» был выполнен ремонт 15 участков автомобильных дорог.