В Павловском Посадев отремонтировали более 13 км автомобильных дорог

В Павлово-Посадском городском округе продолжается реализация Народной программы «Единой России». В 2025 году отремонтирован 21 участок дорог общей протяженностью более 13 км, передает пресс-служба партии.

В частности, выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Ленина, Свердлова, Озерная, Васютинская, Полетаева и других. Особое внимание уделено подъездным дорогам к социально значимым объектам: обновлены проезды к кладбищам в Павловском Посаде и Электрогорске, организована новая сеть пешеходных маршрутов для безопасного движения.

На объектах выполнена укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены обочины, обустроены тротуарные сети и пешеходные маршруты.

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов, исполнение Народной программы идет в запланированных объемах: за два года в округе обновлено почти 30 километров улично-дорожной сети.

«Приоритет — это капитальный ремонт проезжей части на центральных улицах и модернизация транспортной инфраструктуры вблизи социальных объектов, жилых кварталов и сельских населенных пунктов», — подчеркнул он.

В 2026 году в округе запланированы еще более масштабные мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, будет отремонтировано около 20 километров улично-дорожной сети: уложат новое покрытие, построят тротуары и оборудуют пешеходные переходы.

Отметим, в 2024 году в рамках проектов «Единой России» был выполнен ремонт 15 участков автомобильных дорог.