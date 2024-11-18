В Павловском Посаде завершили реконструкцию остановочного пункта

сегодня в 15:51

В Павлово-Посадском городском округе специалисты завершили реконструкцию остановочного пункта Казанское Горьковского направления. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь установили новые платформы, пандусы с нескользящим покрытием, навесы для защиты от осадков и обустроили пешеходные дорожки. Вместо двух старых 12-метровых навесов для защиты от осадков и солнца установили новые, длиной 72 метра каждый. Рядом с платформой № 2 появился отдельно стоящий туалетный комплекс, приспособленный для маломобильных граждан», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В темное время суток остановочный пункт освещают современные светодиодные лампы, расписание отображается на ярких динамических табло, а о прибытии поездов оповещает система громкоговорящего оповещения.

Также, для подхода к остановочному пункту обустроили 670 метров пешеходных дорожек, а ранней весной вдоль них появится газон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.