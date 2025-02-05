В Павловском Посаде проведут ямочный ремонт на улице Фрунзе

4 февраля в Павловском Посаде состоялся прием жителей по личным вопросам. Его провел заместитель главы округа Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На пешем обходе центральных улиц нашего города ко мне обратилась жительница улицы Фрунзе, дом 25 с вопросом благоустройства прилегающей территории к магазину «1000 мелочей». Сегодня в рамках личного приема встретился с собственниками торгового объекта. Составили план проведения необходимых мероприятий, проговорили сроки выполнения работ по ямочному ремонту прилегающей территории, благоустройству зоны разгрузки товаров, покраске фасада здания», — отметил Филипп Александрович.

Также, в рамках личного приема граждан, к нему обратились жители округа с вопросами сноса ветхих построек, косметического ремонта в подъезде многоквартирного дома и нарушения правил ведения предпринимательской деятельности.

По всем вопросам даны поручения специалистам курирующих отделов. Обратившимся в ходе приема жителям предоставлены соответствующие разъяснения и обозначены сроки устранения нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.