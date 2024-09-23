В Павловском Посаде прошла акция «Всемирный день без автомобиля»

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Павловском Посаде Всемирный день без автомобиля. Мероприятие направлено на проблему снижение уровня загрязнения окружающей среды от транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к гражданам с просьбой в этот день отказаться от езды за автомобилем, на что получили позитивный ответ. Многие водители пообещали пересесть за «руль» велосипедов.

В свою очередь полицейские напомнили о правилах вождения двух колесного транспорта, и необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

В завершение мероприятия сотрудники полиции вручили каждому участнику полезные памятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.