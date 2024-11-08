В Павловском Посаде прошел рейд «Ребенок в автомобиле»

Нахождение в салоне автомобиля ребенка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая в полной мере, что ценой преступной беспечности может стать жизнь ребенка.

В ходе профилактического рейда, автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжелых последствиях, к которым может привести неправильная перевозка малышей, ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребенку. Каждому водителю инспекторы вручали памятки.

За время проведения профилактического мероприятия фактов несоблюдения требований по ст. 12.23 ч.3 КРФобАП «Нарушение требований ПДД РФ» не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.