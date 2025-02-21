В Павловском Посаде появится новая пешеходная зона и парковочные места

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Павловский Посад, на улице 1-я Пушкинская, выполнен снос недостроенного здания торгово-развлекательного комплекса, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Строительство объекта началось в 2014 году. В районе железнодорожного вокзала, вблизи малоэтажной жилой застройки планировалось размещение торгово-развлекательного центра площадью порядка 8 800 квадратных метров. Однако позднее возведение объекта было приостановлено. Каркас сооружения долгое время простоял без изменений, портил облик территории, конструкции объекта начали разрушаться. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного сооружения и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате, было принято решение о включении недостроя в перечень аварийных объектов с последующим демонтажем. В декабре 2024 года силами администрации Павлово-Посадского городского округа необходимые мероприятия по сносу были полностью завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

На освободившейся территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны с организацией мест отдыха, детской и спортивной площадок, прогулочных дорожек, торговых павильонов. Также запланирована большая плоскостная автостоянка.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 229 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 153 объекта, что составляет порядка 67% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.