сегодня в 13:25

В Павловском Посаде по просьбам жителей обустроили новый пешеходный переход

В Павловском Посаде по многочисленным обращениям жителей на автодороге Евсеево-Назарьево-Ефимово-Логиново около остановочного пункта Улитино-1 произведено обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установлены опоры с направленной подсветкой и дублирующими знаками пешеходного перехода и организовано освещение подхода к пешеходному переходу.

«Хочется выразить слова искренней благодарности администрации Павлово-Посадского городского округа, ГБУ «МОСАВТОДОР» и МБУ «Благоустройство Павловский Посад» за проведенные работы. Теперь пассажиры автобусов будут переходить автодорогу по безопасному переходу», — отметила депутат совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Марина Спирина.

Ранее, жители городского округа выражали обеспокоенность о возможных случаях травматизма на неосвещенном участке региональной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.