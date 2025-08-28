В Павловском Посаде отметили международный день бокса

В Центральном парке города Павловский Посад прошла открытая тренировка и турнир по шапочным боям в рамках международного Дня бокса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством тренера Центра единоборств «Витязь» Никиты Леденева ребята освоили базовые техники бокса: стойку, джебы, кроссы, боковые хуки и апперкоты, учились контролировать дистанцию и защиту. А завершились занятия парными спаррингами, где юные спортсмены проверили свои навыки в действии.

Особое внимание привлекли шапочные бои — старая русская игра в новом формате. Здесь нельзя наносить удары, а цель — удержать свою шапку и снять ее с соперника. Соревнование развивает реакцию, координацию и командный дух. В мероприятии приняли участие не только спортсмены, но и волонтеры, а также активисты Молодой Гвардии.

«Международный день бокса отличная возможность показать жителям округа, что бокс — это прежде всего техника, дисциплина и уважение к сопернику. Число юных боксеров в Павловском Посаде растет: все больше ребят увлекаются спортом, посещают тренировки и осваивают ринг», — сказала депутат совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.

Мероприятие организованно при поддержке Центра единоборств «Витязь» и местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.