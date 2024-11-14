В Павловском Посаде обсудили вопрос ремонта дороги в округе

13 ноября в рамках пешего обхода территорий Павловского Посада первый замглавы округа Филипп Ефанов повторно встретился с жителем дома № 6 по улице Площадь Революции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На прошлой неделе мы договорились с Дмитрием провести повторную встречу и посмотреть, как изменилась ситуация после проведения работ. Проблемы устранены. Также жители многоквартирного дома обратились с вопросом рассмотрения возможности благоустройства придомовой территории и обустройства дополнительных парковочных мест. Проработаем этот вопрос, и внесем предложения в план работ на следующий год», — сказал Филипп Ефанов.

Далее первый замглавы продолжил пеший обход по улице Свердлова.

«Встретились с заявителем на пересечении улиц Свердлова и Тихонова. Артема волновал вопрос подтопления пешеходного перехода и частичной засыпки дренажных канав. Договорились устранить замечания в рамках проведения текущего ремонта дорожного полотна по ул. Свердлова в будущем году», — сказал Филипп Ефанов.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии главы: 2-12-04. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-11-79.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.