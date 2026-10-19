В Павловском Посаде наградили работников дорожного хозяйства

Ветераны и действующие сотрудники дорожной отрасли получили награды 16 октября в Павловском Посаде. Церемонию провели в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, который отмечают в третье воскресенье октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко провел церемонию награждения работников дорожного хозяйства. Грамоты и благодарственные письма вручили за особый вклад в развитие отрасли.

«Работа сотрудников дорожного хозяйства — это не просто километры асфальта, это безопасность жителей, надежная связь между городами и деревнями, возможность родителей вовремя отвезти ребенка в школу, а самим — без проблем добраться до работы», — отметил Михаил Криворучко.

В 2026 году в округе отремонтировали 18 дорог общего пользования, обновив более 14 км покрытия. До конца года планируют завершить капитальный ремонт девяти дорог к участкам многодетных семей общей протяженностью более 2 км.

На содержании муниципальных дорог задействованы 64 единицы техники. Еще 45 машин «Мосавтодора» помогают поддерживать региональную дорожную сеть в нормативном состоянии. Совместная работа обеспечивает бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры округа.

На церемонии особо поблагодарили ветеранов за опыт и сохранение профессиональных традиций. Отдельно отметили молодых специалистов, которые внедряют новые технологии и предлагают свежие идеи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.