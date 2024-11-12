В Павлово-Посадском округе откроется обновленная платформа после капремонта

С 13 ноября после ночного перерыва откроется обновленная платформа Казанское Павловского Посада. Центральная пригородная пассажирская кампания обновила и подготовила всю необходимую пассажирскую инфраструктуру, сообщает пресс-служба администрация горокруга.

Станция приведена к современному стандарту качества. Заменены плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновлены ограждения и смонтировано эргономичное светодиодное освещение. Вместо асфальтового покрытия станции уложили брусчатку с линиями безопасности, поставили новые урны и удобные лавочки. Для удобства граждан обустроен пандус для маломобильных граждан, санитарный узел и навесы.

Меньше, чем за один год в Павлово-Посадском городском округе капитально реконструированы три платформы пригородных пассажирских поездов Горьковского направления. В декабре 2023 года, раньше положенного срока, завершились работы по реконструкции платформы Павловский Посад, в сентябре текущего года — открыта обновленная платформа Вохна, а с 13 ноября заработает платформа Казанское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.