В Орехово-Зуевском округе отремонтируют 25 тыс кв м дворов

Ямочный ремонт дворовых территорий площадью более 25 тыс. кв. м проведут в 2026 году в Орехово-Зуевском городском округе. Работы начнутся 1 мая, но при благоприятной погоде могут стартовать раньше, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году на территории округа обновят свыше 25 тысяч квадратных метров дворовых покрытий. По словам главы округа Руслана Заголовацкого, речь идет не о точечном латании ям, а о ремонте крупными картами, что позволяет существенно улучшить состояние асфальта.

«Мы называем ремонт ямочным, но в данном случае это не латание дыр. Работаем большими картами, что позволяет серьезно обновить покрытие», — пояснил Руслан Заголовацкий.

Сейчас специалисты продолжают оцифровку дефектов и передают данные подрядчику. Официальный старт работ намечен на 1 мая, однако при подходящих погодных условиях приступить к ремонту смогут раньше — это предусмотрено контрактом.

Кроме того, при ямочном ремонте дорог переходят с литого асфальта на горячую асфальтобетонную смесь. В округе уже оцифровано около тысячи ям, почти столько же устранено. Отдельное внимание уделят уборке дорог от песка — дорожные службы усилят это направление.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.