В Орехово-Зуевском округе на маршруты вышли два новых автобуса

С нового года в рейс вышли два новых автобуса ЛиАЗ. Они начали работу на загруженных маршрутах № 22 «Орехово-Зуево — Куровское» и № 47 «Куровское — Егорьевск», сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского горокруга.

Транспортные средства оснащены всем необходимым: мягкими креслами, удобными подлокотниками, багажными полками и откидными столиками. Система климат-контроля, бесконтактная оплата проезда и USB-розетки для зарядки мобильных устройств делают поездки максимально комфортными. Всего в автобус может вместиться до 100 человек.

В Московской области и, в частности, в Орехово-Зуевском округе, продолжается программа по обновлению общественного транспорта. Накануне нового года на маршруты крупнейшего перевозчика Московской области — компании «Мострансавто» — вышли 100 современных автобусов большого класса. Еще 100 машин находятся на стадии регистрации в ГАИ и начнут перевозить пассажиров сразу после постановки на учет. Автопарк продолжает пополняться новыми транспортными средствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.