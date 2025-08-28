В Орехово-Зуеве завершили ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Орехово-Зуевском городском округе специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт 9 участков региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В рамках программы ремонта дорожники завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Орехово-Зуевском округе — на девяти участках обновили 46 км дорожного полотна. На ряде участков специалисты продолжают работы по укреплению обочин и нанесению разметки для комфортного и безопасного передвижения 240 тыс. жителей округа», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым протяженным объектом ремонта стал участок автомобильной дороги «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка», где между СНТ «Дачное» и деревней Николаевка специалисты заменили свыше 9 км старого асфальтобетонного покрытия, а 4 км дорожного полотна отремонтировали на подъезде к парку «1 мая» в Орехово-Зуеве и больше 6 км — на участке, соединяющего поселки 1-го Мая и Старый Снопок.

Три участка общей протяженностью больше 16 км обновили и на Егорьевском шоссе. Для безопасности 15 тысяч автомобилистов, ежедневно использующих шоссе при планировании своего маршрута, работы провели вблизи деревни Асташково, в деревне Соболево и между деревнями Цаплино и Богатово.

Кроме того, дорожники отремонтировали участок Шатурского шоссе длиной 4 км, входящего в опорную сеть Подмосковья, а также центральную улицу в деревне Сальково, участок дороги, соединяющий деревни Дорохово, Новое и Старое Титово и поселок Авсюнино.

