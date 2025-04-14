В Орехово-Зуеве стартовал ремонт муниципальных дорог

сегодня в 14:27

Ремонт муниципальных дорог стартовал в Орехово-Зуевском городском округе. Всего будет отремонтировано 14 участков дорог протяженностью почти 10 километров и площадью 98 тысяч квадратных метров. Это дороги с высокой транспортной нагрузкой и подъезды к социально значимым объектам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С опережением ранее намеченного графика приступили к ремонту муниципальных дорог. В Орехово-Зуеве дорожники уже приступили к демонтажу бортового камня на улице Ленина. Ремонт стартовал и в Ликино-Дулеве — на улице Коммунистической уже выполнено фрезерование участка дороги», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Кроме того, будут отремонтированы 42 километра региональных дорог. Из самых масштабных работ — дорога Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка, которая лидирует по количеству жалоб от водителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.