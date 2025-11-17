В Орехово-Зуеве провели социальную акцию ко Всемирному дню памяти жертв ДТП
Фото - © Госавтоинспекция УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу
Сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Орехово-Зуевскому городскому округу совместно со студентами провели социальную акцию, приуроченную ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который в 2025 году отмечается 16 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята посетили специализированную стоянку, где им продемонстрировали автомашины, которые получили механические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В большинстве таких аварий пострадали или погибли люди.
На примерах случившихся происшествий автоинспекторы объяснили, насколько важно соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, а также выезд на полосу встречного движения.
Полицейские обратили особое внимание участников акции на недопустимость управления транспортным средством без водительского удостоверения и напомнили о необходимости использования ремней безопасности во время движения в транспорте.
В завершение акции ребята приняли участие во Всероссийском флешмобе, посвященному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, и призвали окружающих соблюдать ПДД и ответственно относиться к участию в дорожном движении.
