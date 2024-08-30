В Орехово-Зуеве прошел рейд по выявлению «серых» транспортировщиков стройотходов

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями Главного управления региональной безопасности Московской области, Минэкологии, МВД РФ проведен рейд по пресечению несанкционированной транспортировки строительных отходов и крупногабаритного мусора на территории Орехово‑Зуевского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Аналогичные профилактические мероприятия в Подмосковье инспекторский состав ведомств проводит на регулярной основе.

Основная задача — создать для нарушителей такие условия, при которых работать нелегально им будет невыгодно. Речь идет о системе штрафов, которая сегодня активно применяется в регионе. Напомним, размер административной ответственности за незаконную перевозку строительных отходов может достигать 250 тыс. рублей.

В ходе очередной проверки было остановлено 20 транспортных средств. Нарушений не зафиксировано. У всех водителей при себе имелись необходимые документы.

Рейды — важное направление в работе инспекторской группы, так как именно «серые возчики» являются основными «генераторами» несанкционированных свалок в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.