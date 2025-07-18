В Орехово-Зуеве прошел профилактический рейд «Мотоциклист»

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В рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист» сотрудники Госавтоинспекции в Орехово-Зуевском городском округе провели рейд, направленный на предотвращение ДТП с участием водителей мототранспорта, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С водителями провели беседы о необходимости соблюдения ПДД, использования защитной экипировки. Особое внимание уделялось важности концентрации внимания, соблюдения скоростного режима и безопасного выполнения маневров.

Госавтоинспекция напоминает: для безопасности на дорогах мотоциклистам следует быть максимально заметными, особенно в темное время суток, используя одежду со световозвращающими элементами. Соблюдение правил – основа безопасности всех участников движения.

Ранее автоинспекторы из Орехово-Зуевского округа провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Луч». Детям показали патрульный автомобиль, объяснили его возможности и продемонстрировали работу радиостанции, световой и звуковой сигнализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

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