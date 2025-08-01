В Орехово-Зуеве прошел очередной рейд «Детское кресло»

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Сотрудниками 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Московской области и отдела Госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу проведена массовая проверка водителей транспортных средств на предмет соблюдения водителями правил безопасной перевозки детей под условным наименованием «Детское кресло». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы останавливали транспортные средства, проверяли наличие детских удерживающих устройств для перевозки маленьких пассажиров согласно весу и возрасту, надежность их креплений, объясняли родителям важность правильной фиксации детей во время поездки.

В период проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 60 автомобилей и составлен 1 административный материал по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.