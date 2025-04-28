В Орехово-Зуеве приступили к укладке асфальтового покрытия

В деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия. Ранее здесь был проведен демонтаж старого покрытия и установлены новые бортовые камни. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Их планируется завершить до 30 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. В рамках программы обновят асфальтовое покрытие, тротуары, проезды, обустроят гостевые парковки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.

Сейчас также продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют семь общественных территорий. Жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.