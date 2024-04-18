В Орехово-Зуеве пассажиры совершили 3,7 млн поездок в автобусах «Мострансавто»

В Орехово-Зуеве в автобусах «Мостранавто» зафиксировано больше 3,7 млн поездок с начала года. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью социальных карт, по ним зафиксировано 2,1 млн поездок: сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также более 877 тыс. транзакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Кроме того, с начала года было совершено свыше 634 тыс. поездок по карте «Стрелка» и более 66 тыс. поездок по карте «Тройка».

«Мострансавто» напоминает своим пассажирам о том, что на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья и Москвы.

Расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании. За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, направив сообщение в группу в социальной сети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия.

Кроме того, у «Мострансавто» есть чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.