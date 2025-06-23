В Орехово-Зуеве начнется проектирование нового путепровода в III квартале 2025 году

В подмосковном городе Орехово-Зуеве построят новый путепровод через железную дорогу, который соединит ул. Саввы Морозова и Проезд 30-й казармы. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Выполнить проектирование планируется в IV квартале 2026 года, а завершить строительство планируем в III квартале 2029 года. Путепровод обеспечит транспортную связь между центром города и Воронцовско-Пролетарским микрорайоном», — пояснили в ведомстве.

Объект позволит разгрузить прилегающую улично-дорожную сеть и обеспечит безопасный проезд через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД. Это особенно важно, так как в Орехово-Зуеве находится крупнейшая сортировочная железнодорожная станция в России и Европе. Здесь формируются поезда по 25 направлениям, в том числе в пределах транспортного коридора Север-Юг.

Общая протяженность нового транспортного объекта составит более 1,1 км, из них 165 метров — длина путепровода. Движение будет осуществляться по двум полосам. На пересечении ул. Барышникова, ул. Севрюгина и Проезда 30-й казармы будет обустроено кольцевое пересечение, а на пересечении ул. Саввы Морозова и ул. Ленина запланирована реконструкция существующей кольцевой развязки. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны и установлены шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.