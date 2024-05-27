В округе Солнечногорск стартовало профилактическое мероприятие «Мотоскутер»

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В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки и активизации профилактической работы с водителями мототранспорта Госавтоинспекция городского округа Солнечногорск с 20 мая по 2 июня 2024 года проводит профилактическое мероприятие «Мотоскутер», сообщается на сайте администрации горокруга.

К автоинспекторам присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних. В рамках мероприятий инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами двухколесного транспорта.

Полицейские напомнят об обязательном использовании шлема и защитной амуниции, соблюдении скоростного режима и дистанции, а также запрете управления мототранспортом в нетрезвом виде. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят юным любителям покататься на скутерах и питбайках.

Рейдовые мероприятия будут организованы в дачных поселках, садовых некоммерческих товариществах и загородных местах отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.