В округе Шаховская провели ямочный ремонт муниципальной дороги

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В деревне Бабинки на территории городского округа Шаховская специалисты МБУ «Благоустройство» провели работы по ямочному ремонту муниципальной дороги. Площадь ремонта составила около 10 кв. метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дороге общего пользования коммунальщики уложили горячий асфальт на месте образовавшегося провала, который образовался после установки сточной трубы. На этот инцидент обратили внимание местные жители, оставив обращение в личных сообщениях главы г. о. Шаховская З. Гаджиева.

«При укладке новой трубы была повреждена часть дорожного покрытия. Незамедлительно внимание администрации на проблему обратили внимание местные жители. Работу вели рециклером. Рабочие сразу устранили дорожный недостаток и выровняли участок после деформации», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Ежедневно сотрудники коммунальных отрабатывают как плановые ремонтные работы, так и заявки жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.