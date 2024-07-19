В округе Щелково завершили ямочный ремонт дворов

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:55

Более 28 500 квадратных метров асфальтового покрытия обновили на 21 дворовой территории в рамках программы «Ямочный ремонт». Из них 13 отремонтированы непосредственно в городе, а 8 на прилегающих местностях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ремонт требуется в случае, если образуется сетка трещин, а также если ямы, выбоины и просадки дорожного полотна превышают хотя бы один из следующих параметров: ширина — 60 сантиметров, длина — 15 сантиметров, глубина — 5 сантиметров.

В предыдущем году в городском округе Щелково обновили покрытие на 42 дворах и внутриквартальных проездах. Общая площадь работ составила более 46 800 квадратных метров.

В случае обнаружения во дворе дефектов асфальтового покрытия, можно: обратиться в управляющую организацию; обратиться в администрацию городского округа; оставить заявку на сайте «Добродел».

Далее ОМСУ формирует план работ. Если дефект является аварийным, то к ремонту приступают незамедлительно.

При не аварийном износе асфальта адрес включается в плановые работы.

Каждый из нас в силах сделать территорию Подмосковья комфортной для повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.