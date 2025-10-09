В округе Пушкинский завершили капитальный ремонт мостового перехода через ручей

В округе Пушкинский мостовики завершили капитальный ремонт мостового перехода через ручей в поселке Черкизово. Капремонт был реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Капитальный ремонт мостового перехода в поселке Черкизово завершен, движение по нему осуществляется в полном объеме. На время работ, которые проходили в два этапа, для удобства было организовано реверсивное движение. Специалисты полностью заменили пролетное строение и надземные элементы опор, заменили балки, укрепили берег с помощью габионов, уложили новое дорожное полотно, а также установили ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мостовое сооружение длиной порядка 21 метра, расположенное на улице Главной, обеспечивает транспортное сообщение между поселком Черкизово и микрорайоном Звягино, а также подъезд к нескольким высшим учебным заведениям, студенческим общежитиям, зданию гимназии, а также к церквям и другим объектам социальной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.