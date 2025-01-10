В округе Пушкинский выпустили на маршруты 5 новых автобусов

В округе Пушкинский выпустили 5 новых автобусов ЛиАЗ 5292 на маршруты «Мострансавто». По 2 транспортных средства вышли на маршруты № 451 «Пушкино — Москва (м. ВДНХ)» и № 40 «ст. Пушкино — ст. Щелково», а еще один вышел на маршрут № 316 «Ивантеевка (мкр.Детская)-Москва (а/с ВДНХ)», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые автобусы рассчитаны на 100 пассажиров и специально адаптированы для перевозки большого количества человек.

В новых автобусах количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Транспортные средства оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.