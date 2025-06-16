В округе Пушкинский продолжают строить дороги к участкам многодетных семей

Продолжаются работы по обустройству подъездных путей к земельным участкам многодетных семей. 13 июня замглавы округа Пушкинский Максим Прибытков с коллегами проверил ход проведения работ в селе Тарасовка, на улице Дружная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Глава округа Пушкинский дал поручение посетить территорию, где возводится дорога к участкам многодетных. Это первый подобный объект, который мы завершили в этом году. Сегодня мы приехали сюда, чтобы с жителями, с теми людьми, которые просили обустроить им дорогу, поговорить лично с глазу на глаз и получить оценку нашей работы. Приятно получить пятерку по пятибалльной шкале. Жители отметили, что дорожное покрытие их устраивает, они долго этого ждали и сегодня могут с комфортом передвигаться, не переживая за безопасность детей: и на велосипеде, и на самокате, и в ненастную погоду спокойно тут ходить», — прокомментировал заместитель главы округа Максим Прибытков.

Работы по обустройству дороги включали: подготовку основания, укладку асфальтобетонного покрытия и отсыпку обочин. Сейчас они завершены. Протяженность дороги — 0,694 км. Всего в этом году обустроят четыре массива к участкам многодетных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.