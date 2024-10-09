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В округе Пушкинский объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» — Ивантеевка — завод ЖБК» с устройством шумозащитного экрана вблизи ЖК «Пушкарь» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» — Ивантеевка — завод ЖБК» с устройством шумозащитного экрана вблизи ЖК «Пушкарь» в городском округе Пушкинский Московской области.

«Работы планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.