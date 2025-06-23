В округе Пушкинский ликвидировали две «опасные тропы» вблизи ж/д путей

В округе Пушкинский ликвидировали два несанкционированных подхода к железнодорожным путям на перегоне «Заветы Ильича-Правда». В регионе ведется постоянная работа по выявлению и ликвидации так называемых «опасных троп», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Кроме того, для реализации комплекса мер по безопасности на железной дороге области строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства.

Всех жителей и гостей региона призывают быть внимательными и использовать для перехода через железнодорожные пути только санкционированные переходы, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.