В округе Люберцы проведен ремонт семи участков дорог по просьбе жителей

В поселках Малаховка и Томилино городского округа Люберцы по просьбе жителей дополнительно отремонтировали семь участков дорог протяженностью более 2 тысяч метров и площадью более 9,6 тысячи квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В текущем году в округе обновили 10 участков дорог общей протяженностью более 8,5 км. Дополнительно в Малаховке отремонтировали пять участков протяженностью 1774 метра и площадью более 8,7 тысячи квадратных метров. Работы велись на улицах: Лихачева, Красковский обрыв, Полевая, 2-я Красная Заря, Поселковая. В поселке Томилино отремонтировали два участка дорог протяженностью 235 метров и площадью 948 квадратных метров. Работы велись с улицы Московской, 138 до улицы Октябрьской, 180 и от улицы Московской до улицы Старой, 125», — отметил Волков.

Он добавил, что все дополнительные участки отремонтировали по просьбам жителей, которые они озвучили, в том числе и во время встреч в формате выездных администраций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.