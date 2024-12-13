В округе Коломна установят еще три новых остановочных павильона до конца года

В городском округе Коломна продолжают устанавливать новые остановочные павильоны. Они уже появились в Озерах в месте пересечения Рабочего переулка и площади Карла Маркса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Всего на территории городского округа Коломна на муниципальной сети дорог имеются 124 остановочных павильона. В третьем квартале мы установили два павильона в Озерах по обе стороны автомобильной дороги общего пользования возле детского сада № 11. До конца года планируем установить еще три остановочных павильона — два в Коломне, на улице Ленина и улице Технологической, и один в деревне Щурово по улице Ореховой», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна Кирилл Казаков.

Точки на муниципальных дорогах, где будут установлены новые остановочные павильоны, определили по обращениям жителей, поступивших на личных приемах, во время выездных администраций или в письменном виде на адрес администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.