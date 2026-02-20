В округе Истра ночью расчистили дороги после снегопада

Дорожные службы округа Истра в ночь на 20 февраля начали расчистку населенных пунктов после сильного снегопада и метели. Работы прошли в деревне Хованское, а также запланированы в Ивановском, Снегирях и микрорайоне Восточный.

Сильный снегопад и метель утром 19 февраля осложнили дорожную обстановку в Истре и окрестностях. К четырем часам утра трассы оказались под слоем снега, что затруднило движение транспорта.

Ночью 20 февраля спецтехника вышла на уборку. В деревне Хованское для обеспечения проезда задействовали трактор, который расчистил дорогу по всей территории населенного пункта.

С пяти часов утра к работам приступили 11 единиц техники. Расчистку также проводят в деревне Ивановское, поселке Снегири и микрорайоне Восточный. Меры направлены на обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.