В округе Домодедово установили новую остановку и барьеры от большегрузов

Остановочный комплекс стал девятым в этом году. Установка павильонов осуществляется в среднем за 2-3 недели. Их изготавливают в Подмосковье, с учетом современных требований: из перфорированных металлических панелей с металлическим каркасом. Павильоны оснащены ударопрочным антивандальным стеклом, имеют крышу, защищающую от дождя и снега.

Также в рамках борьбы с несанкционированной парковкой большегрузного транспорта смонтировали 350 метров металлического барьерного ограждения у склада, что напротив новой остановки. В планах — размещение еще одного павильона, но уже в другом микрорайоне, чтобы ожидание общественного транспорта было комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.