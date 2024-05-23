В ОЭЗ «Технополис Москва» выпущена серия автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок

Столичная компания «Арт-Лайн Технолоджи» запустила в производство высокоскоростные спорткары для кольцевых гонок, способных достигать скорости 100 км в час за 3,4 секунды, заявил министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сегодня город предлагает высокотехнологичным предприятиям всестороннюю поддержку: от материальной помощи до предоставления производственной площадки.

«Например, компании могут локализоваться в ОЭЗ „Технополис Москва“ и получить статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Вырученные средства производители инвестируют в развитие, увеличение объемов выпуска продукции и расширение ассортиментного ряда. Один из производителей гоночной техники в прошлом году начал серийный выпуск высокоскоростных болидов с максимальной скоростью 205 км в час. Спорткар можно эксплуатировать на предельных мощностях до 4 часов», — пояснил Владислав Овчинский.

Компания «Арт-Лайн Технолоджи» начала работу над проектом спортпрототипа ArtTech Evolution еще в 2018 году. В течение нескольких лет специалисты дорабатывали болид, искали оптимальные решения и тестировали на испытаниях. В серийное производство разработку запустили в прошлом году и выпустили 10 таких спорткаров.

«Компания локализовала свое производство на площади 1 тыс. кв. м в „Печатниках“ в 2014 году. За время деятельности в ОЭЗ „Технополис Москва“ предприятие разработало 5 проектов гоночных автомобилей. Новинка предприятия имеет две конфигурации для коротких и длинных гонок, с объемом двигателя от 1299 кв. см до 1340 кв. см.», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Спортпрототип ArtTech Evolution имеет две версии кузова из стеклопластика: «седан» и «купе», многорычажную независимую подвеску, изолированный топливный бак объемом от 30 до 60 литров с электронным впрыскиванием топлива, электронный блок управления двигателем, систему заправки и пожаротушения. Вес с пилотом — 600 кг.

«Производство гоночной техники — всегда особенный и точечный процесс, в котором применяются уникальные технологии и решения компании. Кроме того, команда нашей компании принимает участие в гонках и всегда занимает призовые места в классе „Спортпрототип CN“ на главных гонках страны. В 2024 году мы планируем выступить на автомобилях этой серии в трехэтапном Чемпионате Московской области и на этапах Кубка России», — заключил генеральный директор «Арт-Лайн Технолоджи» Александр Нестеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ОЭЗ столицы развиваются производства медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем.