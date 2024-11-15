В Одинцовском округе зафиксировано снижение числа погибших на железной дороге

С начала 2024 года на железной дороге в Одинцовском округе погибли 8 человек. В прошлом году за аналогичный период на объектах железнодорожного транспорта в муниципалитете было зафиксировано 15 погибших. Положительная динамика обусловлена постоянной профилактической работой, которую проводят сотрудники окружной администрации, ОАО «РЖД», Госавтоинспекции, волонтеры и работники административно-пассажирской инспекцией Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей и гостей Одинцовского округа предупреждают, что нарушение правил безопасного поведения на железной дороге несет угрозу здоровью и жизни человека. Так, на станции Чапаевка 1 ноября около восьми часов вечера под колеса проходившего поезда попал 40-летний мужчина. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады скорой помощи. Трагедия произошла рядом с платформой, недалеко от освещенного перехода, оборудованного пешеходным настилом и информационными знаками.

Представители ОАО «РЖД», линейного отдела МВД России на станции «Москва-Белорусская» и администрации Одинцовского округа просят граждан быть внимательными, сохранять осторожность и неукоснительно соблюдать «Правила безопасности на железной дороге».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.