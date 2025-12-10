сегодня в 17:40

В Одинцовском округе в 2026 году отремонтируют 13 муниципальных дорог

В 2026 году в Одинцовском округе планируют обновить 13 муниципальных автодорог общей протяженностью 8,5 километра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В следующем году в Одинцовском округе запланирован ремонт 13 муниципальных автомобильных дорог. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составит более 65 тысяч квадратных метров.

Директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко уточнил, что планируется отремонтировать 65,8 тысячи квадратных метров асфальта, из которых 8,1 тысячи квадратных метров займут тротуары.

В перечень объектов вошли привокзальная площадь в Кубинке, улица Новая Планировка в деревне Щедрино, улица Узловая в селе Жаворонки, дорога от Можайского шоссе до поселка Часцы, улица Дзержинского в Звенигороде. В Голицыно обновят проспекты Пионерский и Пролетарский. Также ремонт проведут на улицах Кутузовская в Новой Трехгорке, Садовая в Одинцово, Верхняя Набережная в деревне Переделки, дороге в деревне Чигасово и участке «Введенское с (уч-3)».

Ранее план ремонта муниципальных дорог на 2025 год в округе был выполнен полностью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.