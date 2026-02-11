сегодня в 15:11

В Одинцовском округе в 2026 году капитально отремонтируют две дороги

В 2026 году в Одинцовском округе по государственной программе проведут капитальный ремонт двух участков дорог: в деревне Большое Сареево и селе Крымское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В следующем году в Одинцовском округе по профильной государственной программе запланирован капитальный ремонт двух участков дорог. Первый объект — автодорога общего пользования местного значения в деревне Большое Сареево у коттеджного поселка «Ольховка» протяженностью 0,287 километра. Второй — участок улицы Красивой в селе Крымское длиной 0,7 километра.

По данным МКУ «Упрдоркапстрой», работы на обоих участках пройдут с июля по ноябрь 2026 года.

Всего в 2026 году в округе планируется отремонтировать 13 участков автомобильных дорог общей площадью 65,8 тысячи квадратных метров, включая более 8 тысяч квадратных метров тротуаров. Общая протяженность обновленных дорог составит 8,5 километра.

В 2025 году план ремонта муниципальных дорог в Одинцовском округе был выполнен полностью.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.