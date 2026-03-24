В Одинцовском округе устраивают фундамент моста через Нару

Капитальный ремонт моста через реку Нару продолжается вблизи деревни Наро-Осаново Одинцовского округа. Рабочие приступили к устройству фундамента нового сооружения, запуск движения по мосту намечен на август 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост протяженностью более 12 метров расположен на Можайском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья. Трасса обеспечивает транспортную связь между Одинцовским и Рузским округами, а также рядом населенных пунктов на западе региона. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.