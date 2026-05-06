В Одинцовском округе строят второй участок дублера Минского шоссе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 5 мая проверил строительство второго участка дублера Минского шоссе в поселке Новоивановское. Сейчас подрядчик выполняет переустройство инженерных коммуникаций, готовность объекта составляет 40%. Открыть движение планируют в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый участок дублера протяженностью более 700 метров ввели осенью 2025 года. Сейчас строители прокладывают еще 400 метров дороги — от дома № 33 по улице Западной до торгового центра «Можайский двор». На площадке идет переустройство сетей связи, электроснабжения, газопровода, водопровода, канализации и освещения.

«В поселке Новоивановское продолжается обустройство подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» — дублера Минского шоссе. Для земляных работ завезли шпунтовые ограждения. Сейчас задействовано 30 рабочих и 10 единиц техники. По мере перехода к дорожным работам увеличим число специалистов до 70 человек. Задача — в сентябре открыть движение по новому участку», — сообщил Андрей Иванов.

Дублер Минского шоссе обеспечит безопасный подъезд к ТПУ «Сколково» и концертному залу «Live Арена». Проект предусматривает две полосы движения, реконструкцию примыканий к улично-дорожной сети, монтаж освещения и обустройство тротуаров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.