В Одинцовском округе специалисты ремонтируют 3 участка дороги длиной 1,7 км

В Одинцовском округе насчитывается 790 дорог местного значения общей протяженностью более 670 км. В 2024 году запланирован ремонт 9 дорожных объектов общей протяженностью 9,35 км и площадью 123 тыс. кв. метров. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На одном из них, в деревне Горловка, работы уже завершены. Здесь асфальтобетон уложили на участке длиной 1,66 км и площадью 8,8 тыс. кв. метров.

«В настоящее время в работе находятся 3 дорожных объекта совокупной протяженностью 1,74 км и площадью 49,2 тыс. кв. метров. Это улица Говорова в районе коттеджного поселка «Княжичи», участок Можайского шоссе от деревни Лохино до поворота на улицу Говорова и дорога в деревне Марьино в территориальном управлении Захарово», — уточнил директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Он сообщил, что до конца лета будут отремонтированы еще 5 участков дорог. До 15 июля завершится ремонт Можайского шоссе от развязки на 26 км в сторону области, до 25 августа — дороги в деревне Сальково и до 1 сентября — Нахабинского шоссе, а также улиц Пролетарская и Калинина в Звенигороде.

Одновременно с крупными дорожными объектами продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день в СКПДИ (Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) учтены 5315 дефектов. Из этого числа 5097 ям уже устранены, на 218 работа завершится в ближайшее время. Контрактами предусмотрен ремонт ям в объеме 65 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.