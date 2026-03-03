В Одинцовском округе школьники составили безопасный маршрут

Интерактивный урок по правилам дорожного движения прошел 3 марта в гимназии №14 Одинцовского округа. Ученики третьих классов вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и экспертами ГК «Урбантех» составили безопасный маршрут от дома до школы с помощью набора «Дом-Школа-Дом», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В занятии приняли участие 40 школьников. Урок провели представители Госавтоинспекции Подмосковья и ГК «Урбантех» при поддержке администрации округа. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

«Инновационный проект «Дом-Школа-Дом», который постепенно масштабируется, стартовал в подмосковных школах в конце 2025 года как новый инструмент профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В наборе есть все необходимое для того, чтобы ребенок смог самостоятельно составить свой безопасный маршрут — это позволяет в игровой форме изучить и запомнить правила дорожного движения, что позитивно влияет на соблюдение правил и повышает безопасность движения», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

В комплект входят поле для построения маршрута, тематические наклейки с элементами инфраструктуры, блокнот с правилами безопасного поведения и световозвращающая наклейка-стикер для повышения видимости ребенка в темное время суток.

«Набор «Дом-Школа-Дом» — это первый в России инструмент, который позволяет школьнику самостоятельно выстроить личный безопасный маршрут. Ребенок не просто знакомится с правилами дорожного движения, а применяет их на практике. В 2025 году детский дорожно-транспортный травматизм в Московской области снизился на 4%. Именно такие системные профилактические мероприятия позволяют и дальше сокращать аварийность с участием детей», — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Ознакомиться с видеороликом-инструкцией можно на сайте министерства по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/videogalereya/postroi-svoi-bezopasnyi-marsrut-vmeste-s-novym-obrazovatelnym-naborom-dom-skola-dom.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.