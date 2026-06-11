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В Одинцовском округе ремонтируют мост через Нару

Капитальный ремонт моста через реку Нару продолжается на Можайском шоссе у деревни Наро-Осаново в Одинцовском округе. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Искусственное сооружение протяженностью более 12 метров ранее полностью демонтировали. Специалисты переустроили линию освещения, выполнили фундаментную часть мостового перехода и переходную плиту опоры №2, а также обустроили временную объездную дорогу для автомобилистов и пешеходов.

В работах задействованы 21 мостовик и две единицы спецтехники. Сейчас строители армируют и бетонируют опору №1, на которую затем установят пролетные балки.

«До конца июля полностью сформируют две опоры и уложат плиты подходов к мосту, а после начнут монтаж пролета моста на готовые опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Со стороны правого берега также устраивают трубы ливневой канализации и колодцы для очистных систем. Далее специалисты обустроят элементы мостового полотна и удобные подходы.

Рабочее движение по основному мосту планируют запустить в августе 2026 года. После этого проезд в сторону Кубинки Одинцовского округа и рабочего поселка Тучково Рузского округа станет удобнее.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.