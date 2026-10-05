В Одинцовском округе проводят рейд «Опасный груз»

Профилактический рейд «Опасный груз» проходит в Одинцовском округе с 5 по 11 октября. Госинспекторы технического надзора проверяют соблюдение требований к перевозке опасных грузов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд «Опасный груз» направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов. Он проходит на территории Одинцовского округа с 5 по 11 октября.

Главная цель — снизить риск ДТП при перевозке веществ, материалов и отходов, которые могут угрожать жизни и здоровью людей или наносить вред окружающей среде.

Госинспекторы технического надзора проверяют соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, а также дополнительного оборудования требованиям соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Особое внимание они уделяют соблюдению режима труда и отдыха водителей и наличию документов, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации и правилами перевозки опасных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.